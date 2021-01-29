Экс-министра Омской области объявили в международный розыск

В международный розыск объявили бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову , уволенную с занимаемой должности конце прошлого года после происшествия со "скорыми". Она проходит по делу о превышении должностных полномочий.

Сумма ущерба по делу оценивается в 105 миллионов рублей. В Следственном Комитете сообщили, что помимо Солдатовой по делу проходит руководитель Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков.

В пятницу, 29 января, областной суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения Солдатовой в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда сообщили, что обвинение ходатайствовало о помещении её под стражу, поскольку бывшая чиновница на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки. Она была объявлена в международный розыск.