Экс-министра Омской области объявили в международный розыск

В международный розыск объявили бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову, уволенную с занимаемой должности конце прошлого года после происшествия со "скорыми". Она проходит по делу о превышении должностных полномочий.
Сумма ущерба по делу оценивается в 105 миллионов рублей. В Следственном Комитете сообщили, что помимо Солдатовой по делу проходит руководитель Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков.
В пятницу, 29 января, областной суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения Солдатовой в виде заключения под стражу. В пресс-службе суда сообщили, что обвинение ходатайствовало о помещении её под стражу, поскольку бывшая чиновница на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки. Она была объявлена в международный розыск.
Ирину Солдатову уволили с занимаемой должности в ноябре прошлого года после того, как сотрудники "скорой помощи" после многочасовых безрезультатных поисков свободных коек в больницах привезли к зданию Минздрава пациентов с тяжёлым поражением лёгких. Место уволенной Солдатовой занял врач Александр Мураховский, руководивший до этого городской больницей скорой помощи №1 и хорошо известный в результате громкого дела об отравлении Алексея Навального.