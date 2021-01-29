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Жителя Псковской области осудили на 7 лет за госизмену 

Газета.Ru и ещё 3 35 минут назад
Жителя Псковской области осудили на 7 лет за госизмену
Фото: ТАСС
Жителя Псковской области признали виновным в госизмене и приговорили к 7 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Псковским облсудом Сергею Лыхмусу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы один год", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что подсудимый имеет гражданство России и Эстонии, мужчина полностью признал вину. В пресс-службе суда уточнили, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалованным. Отмечается, что житель города Печоры собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения, составляющих государственную тайну.
Ранее сообщалось, приговоренная к 13 годам колонии по обвинению в государственной измене россиянка подала прошение о помиловании президенту России.
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Происшествия , ФСИН , Печора , Псков , Псковская Область , Республика Коми , Эстония
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