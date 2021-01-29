Защита потребовала вернуть дело сестер Хачатурян в прокуратуру

Мосгорсуде сегодня вновь была сорвана попытка отбора присяжных по делу сестер Хачатурян , обвиняемых в убийстве своего отца. Потерпевшие и защита заявили ходатайство о возвращении дела в прокуратуру сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин

Как писал «Рамблер», сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в июле 2018 года. По версии следствия, девушки пошли на преступление из-за многолетней тирании. При этом их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Сегодня Московский городской суд вновь не смог отобрать коллегию присяжных для рассмотрения дела в отношении двух старших сестер.

«Судебное заседание отложили на 15:00 мск 1 февраля для оглашения решения по ходатайствам защиты и потерпевших о возврате уголовного дела прокурору», — заявил Алексей Паршин.

Он отметил, что защита указала на противоречие при составлении обвинительного заключения, так как совпали мотив — преступные действия Михаила Хачатуряна — и смягчающие обстоятельства.

В свою очередь потерпевшие попросили суд вернуть дело прокурору для уточнения обвинения «в связи с признанием постановления [о возбуждении уголовного дела] в отношении Михаила незаконным».

В Бутырском суде столицы уже рассматривается дело младшей из сестер Хачатурян Марии, которую эксперты признали невменяемой в момент совершения преступления. Судьи должны решить вопрос о принудительном лечении девушки в психиатрической клинике.