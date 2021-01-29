Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Дело сестер Хачатурян потребовали вернуть в прокуратуру 

Алиса Селезнёва 30 минут назад
Защита потребовала вернуть дело сестер Хачатурян в прокуратуру
Фото: ТАСС
В Мосгорсуде сегодня вновь была сорвана попытка отбора присяжных по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Потерпевшие и защита заявили ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, сообщил ТАСС адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
Как писал «Рамблер», сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в июле 2018 года. По версии следствия, девушки пошли на преступление из-за многолетней тирании. При этом их обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Сегодня Московский городской суд вновь не смог отобрать коллегию присяжных для рассмотрения дела в отношении двух старших сестер.

«Судебное заседание отложили на 15:00 мск 1 февраля для оглашения решения по ходатайствам защиты и потерпевших о возврате уголовного дела прокурору», — заявил Алексей Паршин.

Он отметил, что защита указала на противоречие при составлении обвинительного заключения, так как совпали мотив — преступные действия Михаила Хачатуряна — и смягчающие обстоятельства.
В свою очередь потерпевшие попросили суд вернуть дело прокурору для уточнения обвинения «в связи с признанием постановления [о возбуждении уголовного дела] в отношении Михаила незаконным».
В Бутырском суде столицы уже рассматривается дело младшей из сестер Хачатурян Марии, которую эксперты признали невменяемой в момент совершения преступления. Судьи должны решить вопрос о принудительном лечении девушки в психиатрической клинике.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Комментарии 2
Происшествия , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
00:34
Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником
Происшествия
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
01:10
Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой
Происшествия Криминал
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
00:36
Истошный крик пассажирки самолета сняли на видео
Общество
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
00:12
Самая сексуальная спортсменка мира взяла в руки штангу
Общество
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
01:31
Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю
Происшествия Криминал
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
00:13
Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей
Происшествия
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
02:37
Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством
Происшествия Криминал
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение