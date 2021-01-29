В Китае казнили бизнесмена за взятки и многоженство

Китае казнили бизнесмена Лая Сяоминя за растрату, коррупцию и многоженство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лай, как сообщал «Рамблер», — бывший глава государственной компании China Huarong. В 2018 году против него началось расследование по обвинению в растрате, взяточничестве и многоженстве. Тогда же он был уволен. В 2020-м предприниматель признался во вменяемых преступлениях и рассказал, что не потратил деньги, полученные в виде взяток, в надежде сохранить их для своих детей.

5 января суд признал Лая виновным в растрате более 25 миллионов юаней (свыше 295 миллионов рублей), получении взяток на 1,79 миллиарда юаней (более 21 миллиарда рублей) и сожительстве с другими женщинами при наличии жены.

Он был приговорен за это к смертной казни. Сегодня народный суд средней ступени Тяньцзиня привел смертный приговор в исполнение.

В первой половине января в США казнили первую заключенную женщину с 1953 года — 52-летнюю Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины.