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Поминки на Кубани закончились массовой стрельбой и гибелью человека 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Поминки на Кубани закончились массовой стрельбой и гибелью человека
Фото: ТАСС
«Криминальные элементы» устроили стрельбу на поминках в Краснодарском крае, сообщает издание «Подъём». В результате один человек погиб, трое были госпитализированы.
Трагедия произошла на хуторе Заря. Во время траурного мероприятия возник конфликт между несколькими мужчинами, имеющими отношение к криминальной жизни региона. В результате раздались выстрелы. Троих участников поминок госпитализировали с различными ранениями, тело еще одного было позже обнаружено недалеко от трассы «Новороссийск — Керчь».
Подозреваемых полицейские задержали в Геленджике. Ими оказались двое мужчин 33-ёх и 34 лет. Один из них ранее был судим за мошенничество и грабёж. При себе у задержанных были изъяты пистолет Макарова и охотничье ружье без разрешительных документов. Правоохранители завели несколько уголовных дел: об убийстве, о покушении на убийство и о незаконном обороте оружия. Предполагается, что стрельбу подозреваемый устроили из-за "разборок" возникших в ходе поминок.
Ранее, как сообщал «Рамблер», неизвестный обстрелял четверых посетителей кафе на Ленинградском проспекте. Инцидент произошел вечером 13 января. Источник журналистов в столичном управлении МВД рассказал, что в заведении возник конфликт между посетителями. В результате один из них достал предположительно травматический пистолет и начал стрелять в оппонентов, после чего скрылся. Известно, что четыре человека впоследствии обратились к медикам за помощью.
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Происшествия , МВД
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