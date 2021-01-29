На россиянок обрушилась лавина с крыши жилого дома 

Telegram-канал «112» опубликовал видео, как на двух женщин обрушилась лавина снега с крыши многоквартирного дома. К счастью ни одна из них серьезно не пострадала.
На записи запечатлен подъезд жилого дома у которого, беседуют две женщины. В этот момент с крыши здания срывается пласт снега и летит вниз. Лавина накрывает людей и припаркованные рядом автомобили. На секунду из-за разлетевшегося снега в кадре ничего не видно.
Казалось бы, после случившегося, не может обойтись без тяжелых травм. Однако журналисты отметили, что двух женщин 1963-го и 1991 года рождения госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», житель Владивостока едва не погиб в тот момент, когда на его автомобиль сверху свалилась бетонная плита. Инцидент попал на видео. Запись опубликована в сообществе «Владивосток» в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как автомобилист очищает от снега свою припаркованную у дома машину. В какой-то момент на него сверху начинает что-то сыпаться. Мужчина поднимает голову вверх и в одно мгновение отскакивает от машины. В этот момент на крышу авто сваливается бетонная плита. В сообщении под видео говорится, что инцидент произошел на улице Нейбута возле дома №34. Никто не пострадал. Автомобиль восстановлению не подлежит.