На россиянок обрушилась лавина с крыши жилого дома 

Telegram-канал «112» опубликовал видео, как на двух женщин обрушилась лавина снега с крыши многоквартирного дома. К счастью ни одна из них серьезно не пострадала.

На записи запечатлен подъезд жилого дома у которого, беседуют две женщины. В этот момент с крыши здания срывается пласт снега и летит вниз. Лавина накрывает людей и припаркованные рядом автомобили. На секунду из-за разлетевшегося снега в кадре ничего не видно.

Казалось бы, после случившегося, не может обойтись без тяжелых травм. Однако журналисты отметили, что двух женщин 1963-го и 1991 года рождения госпитализировали, но после осмотра отпустили домой.