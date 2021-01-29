В Подмосковье обрушилась новая пристройка школы 

В подмосковном городе Химки в одной из школ обрушилась новая пристройка, которую сдали в эксплуатацию в декабре 2020 года. В результате обрушения никто не пострадал. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел в районе Сходня в лицее №21. Там ночью обвалилась часть стены помещения, которое сотрудники учебного заведения используют для разгрузки автомобилей, привозящих продукты питания. Местные жители рассказали телеканалу РЕН ТВ , что часть здания функционировала меньше месяца.

Вскоре областная прокуратура пообещала провести проверку и принять соответствующие меры. Представители администрации округа также прокомментировали аварию и отметили, что сообщили подрядчикам. В ближайшие дни на объект прибудут специалисты, которые восстановят пристройку.