Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей

Сошедший с крыши морга снег в Уфе накрыл людей. Две женщины стояли у подъезда здания в тот момент, когда на них обрушилась снежная лавина. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.

Женщин госпитализировали в больницу, а после осмотра врачей отпустили домой. Помощь медиков им не понадобилась. Но инцидент все-таки не останется без внимания полиции. По некоторым данным, владелец припаркованного автомобиля Lada Granta обратился к правоохранителям с заявлением. Как он утверждает, его машина получила повреждения.