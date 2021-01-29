Сошедшая с крыши морга снежная лавина накрыла людей

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Москва

Схождение «лавины» снега с крыши морга на людей попало на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
Сошедший с крыши морга снег в Уфе накрыл людей. Две женщины стояли у подъезда здания в тот момент, когда на них обрушилась снежная лавина. Видео публикует Telegram-канал Life SHOT.
Женщин госпитализировали в больницу, а после осмотра врачей отпустили домой. Помощь медиков им не понадобилась. Но инцидент все-таки не останется без внимания полиции. По некоторым данным, владелец припаркованного автомобиля Lada Granta обратился к правоохранителям с заявлением. Как он утверждает, его машина получила повреждения.
Происшествия , Видео
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