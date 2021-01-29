Блогерша сняла на видео последние минуты перед убийством

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Москва

Последние минуты жизни блогерши перед убийством попали на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В США расследуется убийство 16-летней блогерши Калесии Уильямс (Kalecia Williams). С подростком расправились в отеле Hyatt Regency в Атланте. Несмотря на то, что подозреваемый в совершении преступления арестован, родственники и друзья Калесии Уильямс не верят в то, что он действовал в одиночку.
Телеканал FOX5 опубликовал видео, которое снимала девушка за несколько минут до убийства. На кадрах она танцует перед камерой в номере отеля, когда в комнату кто-то входит, и затем запись внезапно обрывается.
«Там было столько преступных мотивов, и я пытаюсь собрать их все воедино, потому что не чувствую, что правоохранительная система делает достаточно, чтобы помочь мне», — заявляет мать блогерши Эйприл Смит (April Smith).
По ее словам, правоохранители не дали ей ответ на вопрос о том, что происходило с ее дочерью в период с 12:02 до 12:23, когда была та была убита.
Происшествия , Видео , Криминал , США
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