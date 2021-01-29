Ссора на поминках закончилась перестрелкой под Анапой

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Москва

Опубликовано видео с места перестрелки на поминках под Анапой 

Алевтина Жаркова 14 минут назад
Поминки на хуторе Заря под Анапой окончились перестрелкой, в результате которой один человек был убит, еще трое получили ранения.
По предварительным данным, причиной трагедии стал конфликт с национальной диаспорой. Правоохранители установили личности подозреваемых, все они объявлены в розыск. Для поимки стрелявших в Краснодарском крае ввели план «Перехват».
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы пресекли деятельность азиатской банды в Санкт-Петербурге. Задержанные занимались похищением людей, торговлей наркотиками, сутенерством и «крышеванием» фирм.
Происшествия , Видео , Криминал , МВД
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