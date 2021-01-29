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Мать школьника оштрафовали за разборки в родительском чате 

Павел Тиунов 14 минут назад
Мать школьника оштрафовали за разборки в родительском чате
Фото: РИА Новости
Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 3 тысячи рублей за то, что она в школьном чате оскорбила мать одноклассника своего сына, сообщает РИА Новости. На инцидент обратили внимание в прокуратуре.
Разборки произошли в октябре 2020 года. Родительницы не нашли взаимопонимания по одному из школьных вопросов. В результате одна оскорбила другую нецензурной бранью на виду у нескольких десятков человек. Оскорбленная женщина пожаловалась в прокуратуру, отметив, что диалог с оппоненткой нанес ущерб ее чести и достоинству.
Заявление нижегородки было рассмотрено. Не сдержавшую себя родительницу привлекли к административной ответственности по статье о публичном оскорблении. В результате её оштрафовали на 3 тысячи рублей.
Ранее разборки в школьном чате довели до человеческой жертвы. Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла в конце октября в Волгограде. Местный житель Роман Гребенюк повздорил в родительском чате с Анной Мелконян по поводу переноса теста по русскому языку. Мужчина в переписке заявил, что его собеседница «жует сопли», чем вызвал на себя волну негатива. Мелконян поинтересовалась, не считает ли себя Гребенюк бессмертным, и пожаловалась на его поведение своему мужу.
Армен Мелконян пришел на разборку вместе с братом супруги Арсеном. Последний напал на Гребенюка в отделении Сбербанка, нанес ему несколько ударов по голове предположительно кастетом. Мужчину госпитализировали, а спустя неделю он скончался в больнице. Полицейские задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело.
Спустя почти месяц уголовные дела были возбуждены также в отношении Анны Мелконян и ее супруга Армена. Женщину обвинили в подстрекательстве, а ее мужа в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью, поскольку участия в драке он не принимал.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Сбербанк России , РИА Новости
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