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Потерпевшие поделу Шамсутдинова подали апелляцию на приговор 

News.ru 56 минут назад
Потерпевшие по делу Шамсутдинова обжаловали приговор
Фото: РИА Новости
Защита потерпевших обжаловала приговор солдату-срочнику Рамилю Шамстудинову, расстрелявшему своих сослуживцев в 2019 году. Об этом рассказал адвокат Сергей Грицко.

Мы подали апелляционную жалобу на приговор, — цитирует юриста РИА новости.

Он пояснил, что потерпевшие настаивают на более суровом наказании вплоть до лишения Шамсутдинова свободы пожизненно.
Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года. Погибли восемь военнослужащих и ещё двое получили ранения. Солдат признал вину, а свой поступок объяснил тем, что подвергался издевательствам во время прохождения службы.
Расстрелявший сослуживцев срочник Шамсутдинов раскаялся в суде
21 января 2021 года Второй восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал осуждённого выплатить около 11 млн рублей в качестве компенсации семьям погибших. В Комитете солдатских матерей вердикт одобрили. При этом не исключили, что он будет обжалован потерпевшими.
Ранее NEWS.ru писал, что апелляцию на приговор подала защита Шамсутдинова. Адвокат солдата Равиль Тугушев заявил, что у его подзащитного есть право на условно-досрочное освобождение и смягчение наказания в случае положительного поведения в колонии.
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости
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