Россиянка нашла труп мужчины в купленной квартире 

В поселке Новошахтинский местная жительница обнаружила тело мужчины в недавно купленном жилье, сообщает РЕН ТВ. Оказалось, что незадолго до сделки в квартире произошло убийство.

40-летняя женщина пришла в изумление, когда, открыв дверь, увидела следы крови, топор и молоток. Более того, в комнате она обнаружила мужской труп, завернутый в одеяло. Приехавшие на место трагедии следователи пришли к выводу, что в квартире произошло убийство. Впоследствии сыщики задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель, который на первом же допросе сознался в преступлении. Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве в здании клуба «Союз контактного спорта Кутузовский» было найдено тело его директора Алексея Кубарева. Труп располагался на диване, а на рядом стоящем столике лежала пластиковая карта и остатки неизвестного вещества в виде белого порошка. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. Тело спортсмена было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В здании Большого театра в прошлом году также наодили тело мертвого человека. Скоропостижно скончался уборщик. 1 декабря мужчина 1992 года рождения пришел на работу и пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники театра вызвали ему врача. Медик диагностировала у уборщика тахикардию, дала ему лекарства. Мужчину оставили одного в комнате отдыха. Спустя некоторое время сотрудника театра нашли мертвым.