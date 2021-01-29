Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником

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Москва

Чудом уцелевший пешеход на месте ДТП с самосвалом попал на видео 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
Пешеход едва не оказался под колесами самосвала, переходя дорогу на перекрестке. Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля.
Мужчина решил перейти проезжую часть в очень опасном месте — на пересечении шоссе и второстепенной дороги в тот момент, когда на нее сворачивал внедорожник, а по трассе двигался большегруз. В итоге грузовик на полной скорости врезался в легковушку, а пешеход оказался между ними. Лишь по счастливой случайности транспортные средства даже не задели его. Через некоторое время он продолжил свой путь с риском для жизни.
Происшествия , Видео
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