Самосвал едва не переехал пешехода в ДТП с внедорожником

Пешеход едва не оказался под колесами самосвала, переходя дорогу на перекрестке. Инцидент зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля.

Мужчина решил перейти проезжую часть в очень опасном месте — на пересечении шоссе и второстепенной дороги в тот момент, когда на нее сворачивал внедорожник, а по трассе двигался большегруз. В итоге грузовик на полной скорости врезался в легковушку, а пешеход оказался между ними. Лишь по счастливой случайности транспортные средства даже не задели его. Через некоторое время он продолжил свой путь с риском для жизни.