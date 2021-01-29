Лжеправоохранители вымогали у россиянина на миллион рублей 

Задержание произошло после обращения со стороны обманутого гражданина. Молодой человек заявил в полицию, что неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, потребовали от него миллион рублей. Инцидент случился на улице Гвардейской.

Злоумышленники обвиняли молодого человека в незаконном обороте наркотиков. На гражданина надели наручники, пугали его пистолетом, требовали деньги. Пострадавшему угрожали подбросить запрещенные вещества. Молодого мужчину посадили в автомобиль. Пришлось отдать часть требуемых средств — 500 тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемых. При осмотре автомобиля изъяли наручники, травматический пистолет и поддельное служебное удостоверение. Возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.