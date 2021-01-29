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Лжеправоохранители вымогали у россиянина на миллион рублей 

Вести Подмосковья и ещё 1 2 часа назад
Лжеправоохранители вымогали у россиянина на миллион рублей
Фото: Вести Подмосковья
В Москве задержаны вымогатели, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Такую информацию передают журналисты «Вечерней Москвы» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.
Задержание произошло после обращения со стороны обманутого гражданина. Молодой человек заявил в полицию, что неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, потребовали от него миллион рублей. Инцидент случился на улице Гвардейской.
Злоумышленники обвиняли молодого человека в незаконном обороте наркотиков. На гражданина надели наручники, пугали его пистолетом, требовали деньги. Пострадавшему угрожали подбросить запрещенные вещества. Молодого мужчину посадили в автомобиль. Пришлось отдать часть требуемых средств — 500 тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемых. При осмотре автомобиля изъяли наручники, травматический пистолет и поддельное служебное удостоверение. Возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются.
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Происшествия , МВД , Москва
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