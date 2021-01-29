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Жителя Бурятии обвиняют в убийстве иностранца 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Жителя Бурятии обвинили в убийстве иностранца
Фото: РИА Новости
В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах убийства 45-летнего гражданина одной из стран Средней Азии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, его тело с колото-резаным ранением груди было найдено 28 января на территории животноводческой стоянки.
Предварительно установлено, что накануне вечером потерпевший пришёл к знакомым работникам фермы в Мухоршибирском районе и вместе распивали спиртные напитки. Около полуночи между гостем и одним из работников произошёл конфликт по незначительному вопросу.

«На фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой пастух вскочил и нанес удар ногой в голову противника, а затем схватил нож и им нанес удар в грудь упавшего на пол мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в следствии.

После этого злоумышленник пытался уничтожить следы преступления, однако в процессе лёг на кровать и уснул. Его напарник, который во время убийства спал, проснувшись утром и увидев тело, позвонил в полицию.
К настоящему времени 42-летний подозреваемый задержан и уже дал признательные показания. Мужчина заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве.
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