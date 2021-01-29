Продавец с освежителем воздуха дала отпор грабителю

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Москва

Отбившаяся от грабителя продавец попала на видео в Краснодаре 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Краснодаре продавец ларька DIM Coffee отбилась от грабителя при помощи пульверизатора. Мужчина ворвался в торговую точку с обрезом и стал требовать деньги, но бариста не стушевалась и смогла дать достойный отпор злоумышленнику. Женщина прыснула ему в лицо освежитель воздуха, после чего сообщила, что уже вызвала охрану.
Снятую на камеру видеонаблюдения запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата». На кадрах видно, как сотрудница торгового заведения вместо денег достает баллон и бесстрашно направляет его в лицо грабителю. В итоге после препирательств любителю «легких денег» пришлось ретироваться, спрятав оружие за пазуху.
Происшествия , Видео , Криминал
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