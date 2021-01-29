В Бурятии школьники пытались продать одноклассника на «Авито»

Бурятии ученики школы выставили на продажу одноклассника. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Школьники сделали это на сайте «Авито», сопроводив объявление фотографией ребенка. Один из пользователей сервиса сообщил об этом уполномоченной по правам ребенка в Бурятии Наталье Ганькиной. Та обратилась в полицию. Ее сотрудники установили авторов объявления. Ими оказались несколько учеников одной из школ в Кяхтинском районе. Они пояснили, что объявление — шутка.

«Дети еще не достигли возраста привлечения к административной ответственности. С ребятами и их родителями провели профилактическую беседу», — рассказала Ганькина.

Данная публикация о продаже человека подпадает под действие статьи Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области персональных данных». Она, как сообщал «Рамблер», предусматривает наказание для граждан вплоть до наложения штрафа в размере до трех тысяч рублей.