В Оренбуржье мать получила срок за истязание грудного ребёнка 

Оренбургской области суд вынес наказание в отношении 22-летней местной жительницы, которую признал виновной в совершении преступления против собственного маленького ребенка, сообщает СУ СКР по региону.

Молодую мать обвинили по трем статьям УК РФ : в истязании сына, находящегося в беспомощном состоянии; причинении тяжкого вреда здоровью; ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына, соединенном с жестоким обращением.

Установлено, что ночью 5 сентября 2019 года, находясь в помещении квартиры в Оренбурге , мать переодевала сына (16 августа 2019 года рождения) и уронила мальчика. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, линейный перелом теменной кости.

Кроме того, установлены факты, когда в периоды проживания в Оренбурге и Соль-Илецке в 2020 году мать наносила сыну побои, сопровождая свои действия криками и нецензурной лексикой.

Во время расследования уголовного дела в отношении ребенка и матери проведены экспертизы. У женщины выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемость. Был сделан вывод, что обвиняемая подлежит ответственности на общих основаниях с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.

28 января 2021 года суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в интернете был размещен видеоролик, где запечатлено жестокое отношение матери к маленькому мальчику. Поступок женщины вызвал широкий резонанс.