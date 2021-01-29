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В Оренбуржье мать получила срок за истязание грудного ребёнка 

ИА Regnum и ещё 1 43 минуты назад
В Оренбуржье мать получила срок за истязание грудного ребёнка
Фото: РИА НОВОСТИ
В Оренбургской области суд вынес наказание в отношении 22-летней местной жительницы, которую признал виновной в совершении преступления против собственного маленького ребенка, сообщает СУ СКР по региону.
Молодую мать обвинили по трем статьям УК РФ: в истязании сына, находящегося в беспомощном состоянии; причинении тяжкого вреда здоровью; ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына, соединенном с жестоким обращением.
Установлено, что ночью 5 сентября 2019 года, находясь в помещении квартиры в Оренбурге, мать переодевала сына (16 августа 2019 года рождения) и уронила мальчика. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, линейный перелом теменной кости.
Кроме того, установлены факты, когда в периоды проживания в Оренбурге и Соль-Илецке в 2020 году мать наносила сыну побои, сопровождая свои действия криками и нецензурной лексикой.
Во время расследования уголовного дела в отношении ребенка и матери проведены экспертизы. У женщины выявлено психическое расстройство, не исключающее вменяемость. Был сделан вывод, что обвиняемая подлежит ответственности на общих основаниях с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра.
28 января 2021 года суд назначил женщине наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в интернете был размещен видеоролик, где запечатлено жестокое отношение матери к маленькому мальчику. Поступок женщины вызвал широкий резонанс.
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Происшествия , СКР , ФСИН , Оренбургская Область
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