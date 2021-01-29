Сход оползня в центре Баку сняли на видео 

28 января вечером в самом центре Баку в Сабаильском районе сошел оползень. На место ЧП направлены спасатели и представители соответствующих структур. В ходе предварительного осмотра было установлено, что расположенные поблизости от места происшествия жилые дома не пострадали. Видео очевидца схода оползня размещено в социальной сети Facebook.

Оползни в этом районе Баку наблюдались и ранее. Причиной их схода назывались интенсивные дожди и грунтовые воды. Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку из-за оползней остается опасной, оползневые массы продолжают сходить на асфальт. Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне.