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Сход оползня в центре Баку сняли на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
28 января вечером в самом центре Баку в Сабаильском районе сошел оползень. На место ЧП направлены спасатели и представители соответствующих структур. В ходе предварительного осмотра было установлено, что расположенные поблизости от места происшествия жилые дома не пострадали. Видео очевидца схода оползня размещено в социальной сети Facebook.
Оползни в этом районе Баку наблюдались и ранее. Причиной их схода назывались интенсивные дожди и грунтовые воды. Ситуация в верхней части Бадамдарского шоссе в Баку из-за оползней остается опасной, оползневые массы продолжают сходить на асфальт. Вице-премьер и другие официальные лица находятся в оползневой зоне.
Происшествия , Видео
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