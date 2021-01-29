Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем 

«Джумаев задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время его доставляют к следователю», — сообщили в полиции.

Пресненский районный суд Москвы арестовал 20-летнего чеченца на 2 месяца до 23 марта 2021 года. Джумаева обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (нападение на представителя власти). Видео драки Джумаева стало вирусным в соцсетях. На нем молодой человек, включив «режим берсерка», отчаянно бьет руками и ногами силовиков.