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Москва

Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
26 января Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировала ячейку международной организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»* в Калужской области, которая проповедует создание «всемирного халифата».
«Её члены с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — говорится в сообщении ведомства.
Доктрина организации основана на идее создания «всемирного халифата» и разрушения институтов светского общества. Она направлена на свержение действующей власти насильственным путём.
В августе 2019 года в Калужской области уже ловили террористов — ФСБ при помощи росгвардейцев задержала сторонников «Исламского государства».
Происшествия , Видео , ФСБ , Хизб-ут-Тахрир
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