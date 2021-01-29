Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео 

26 января Федеральная служба безопасности (ФСБ) России ликвидировала ячейку международной организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»* в Калужской области, которая проповедует создание «всемирного халифата».
«Её члены с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — говорится в сообщении ведомства.
Доктрина организации основана на идее создания «всемирного халифата» и разрушения институтов светского общества. Она направлена на свержение действующей власти насильственным путём.
В августе 2019 года в Калужской области уже ловили террористов — ФСБ при помощи росгвардейцев задержала сторонников «Исламского государства».