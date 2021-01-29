Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео 

Все новости на карте

«Её члены с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — говорится в сообщении ведомства.

Доктрина организации основана на идее создания «всемирного халифата» и разрушения институтов светского общества. Она направлена на свержение действующей власти насильственным путём.

В августе 2019 года в Калужской области уже ловили террористов — ФСБ при помощи росгвардейцев задержала сторонников «Исламского государства».