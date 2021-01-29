Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео 

28 января в Красноярском крае в поселке Богучаны вертолет Ми-8АМТ врезался в административное здание аэропорта. ЧП произошло днем 28 января во время подготовки к полету. При развороте Ми-8 с бортовым номером RA-22833 зацепил лопастями рулевого винта здание, в итоге хвостовая часть вертолета была разрушена. На борту находилось три члена экипажа и 22 пассажира, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения лопастей несущего и рулевого винта. В надзорном ведомстве заявили, что уже организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ми-8 — советский/российский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ имени М. Л. Миля.