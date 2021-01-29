Нелегальный нефтезавод в Волгограде сняли на видео 

28 января сотрудники МВД России обнаружили в Красноармейском районе Волгограда подпольное производство по переработке мазута и дизельного топлива. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны двое предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Горюче-смазочные материалы злоумышленники реализовывали постоянным покупателям. Полученный ими незаконный доход оценивается в 55 миллионов рублей.
Операцию по пресечению работы подпольного нефтезавода и задержанию подозреваемых провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователи ГУ МВД России по Волгоградской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России и Ростехнадзора.