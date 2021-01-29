Видео с места расстрела жены мужем в Бразилии 

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24 января в Бразилии мужчина расстрелял свою жену, а затем покончил с собой. По предварительным данным все произошло из-за ревности супруга к социальной сети TikTok. Муж выстрелил в жену 14 раз, после чего покончил с собой, предположительно, на глазах у шестилетней дочери. Полиция обнаружила тела супругов на заднем дворе их дома. Кроме этого у жены, помимо огнестрельных ранений, был перелом правой руки. По словам друзей погибшей, у пары часто бывали конфликты.

Следователи выясняют точные причины и детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Вирджиния расстреляла своих пятерых детей из дробовика и подожгла дом.