Под Анапой расстреляли мужчину 

Вооружённый конфликт с применением огнестрельного оружия произошёл под Анапой, в результате один мужчина погиб, трое попали в реанимацию, полиция ищет нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Вечером в четверг в местных пабликах в соцсетях и Telegram-каналах появились сообщения о перестрелке, произошедшей в районе Анапа. Об инциденте рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.
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"В одном из населенных пунктов около города Анапы произошел конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", — сообщает ведомство.
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