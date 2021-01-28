Под Анапой расстреляли мужчину 

"В одном из населенных пунктов около города Анапы произошел конфликт между группой мужчин, в результате которого от огнестрельного ранения скончался один человек, еще трое получили огнестрельные ранения. В настоящее время граждане находятся в реанимационном отделении. Сотрудниками полиции проводится весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание предполагаемого нападавшего", — сообщает ведомство.