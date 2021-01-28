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Участник «трэш-стримов» Дед умер в прямом эфире из-за передозировки водки 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Участник «трэш-стримов» Дед умер в прямом эфире
Фото: Readovka67.ru
В Смоленске участник «трэш-стримов» по прозвищу Дед умер в прямом эфире из-за передозировки водки, сообщает местное издание Readovka67.
Дед был одним из участников стрима «Первый шаг в Ютуб», автор которого демонстрировал спившихся пенсионеров, а зрители донатили им на водку.
Погибшего звали Юрий Душечкин, ему было 60 лет. Трансляция велась из съемной квартиры на улице Ударников в Смоленске.
Очевидцы утверждают, что автор канала принес Деду самую дешевую водку, а затем надел ему ведро на голову и бил палками. Другие подписчики канала рассказывают, что у Душечкина начались судороги, однако даже после этого автор продолжил накачивать его водкой.
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Как пишет Readovka67, автор канала «Первый шаг в Ютуб», которого подписчики называют Жека, начинал с того, что предлагал бомжам за деньги выпить водки или острого соуса и снимал происходящее на камеры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Московской области во время стрима умерла девушка. Ее бойфренд-стример задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть девушки. Известно, что блогер хотел наказать свою подругу, избил ее и выставил на мороз в нижнем белье.
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