Участник «трэш-стримов» Дед умер в прямом эфире

Смоленске участник «трэш-стримов» по прозвищу Дед умер в прямом эфире из-за передозировки водки, сообщает местное издание Readovka67.

Дед был одним из участников стрима «Первый шаг в Ютуб», автор которого демонстрировал спившихся пенсионеров, а зрители донатили им на водку.

Погибшего звали Юрий Душечкин, ему было 60 лет. Трансляция велась из съемной квартиры на улице Ударников в Смоленске.

Очевидцы утверждают, что автор канала принес Деду самую дешевую водку, а затем надел ему ведро на голову и бил палками. Другие подписчики канала рассказывают, что у Душечкина начались судороги, однако даже после этого автор продолжил накачивать его водкой.

Как пишет Readovka67, автор канала «Первый шаг в Ютуб», которого подписчики называют Жека, начинал с того, что предлагал бомжам за деньги выпить водки или острого соуса и снимал происходящее на камеры.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Московской области во время стрима умерла девушка. Ее бойфренд-стример задержан по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть девушки. Известно, что блогер хотел наказать свою подругу, избил ее и выставил на мороз в нижнем белье.