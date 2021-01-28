В Петербурге после прорыва трубы улицу залило кипятком 

В Санкт-Петербурге на улице Белы Куна у станции метро «Международная» произошёл разлив горячей воды после прорыва трубы.
«В 17:10 28 января 2021 года после поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу улица Белы Куна, дом 6, корпус 1», — говорится в сообщении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Отмечается, что все меры безопасности оперативно обеспечены.
Повреждённый трубопровод будет отключён.
21 января сообщалось, что на Гражданском проспекте в Петербурге водитель легкового автомобиля врезался в пять машин на светофоре.