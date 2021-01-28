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В Петербурге после прорыва трубы улицу залило кипятком 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
В Петербурге после прорыва трубы улицу залило кипятком
Фото: ©spb_today vk.com
В Санкт-Петербурге на улице Белы Куна у станции метро «Международная» произошёл разлив горячей воды после прорыва трубы.

«В 17:10 28 января 2021 года после поступившего сообщения специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приступили к ликвидации последствий технологического нарушения по адресу улица Белы Куна, дом 6, корпус 1», — говорится в сообщении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Отмечается, что все меры безопасности оперативно обеспечены.
Квартиры жилого комплекса залило кипятком в Москве
Повреждённый трубопровод будет отключён.
21 января сообщалось, что на Гражданском проспекте в Петербурге водитель легкового автомобиля врезался в пять машин на светофоре.
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