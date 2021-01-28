Возбуждены два уголовных дела на участников несанкционированной акции 23 января 

В Москве возбуждены два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции, прошедшей 23 января, сообщается на сайте столичного ГСУ СК РФ.
Уголовные дела возбуждены по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, одна из подозреваемых, женщина 1985 года рождения, во время акции «нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища». Отмечается, что подозреваемая полностью признала вину.
Второй подозреваемый, по версии следствия, с силой бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии.
Оба участника несанкционированного митинга задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение и выберут меру пресечения.
Как сообщал «Рамблер», 23 января в ряде российских городов прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. 17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился с августа, из-за систематических нарушений условий испытательного срока. Позже суд арестовал политика до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше».