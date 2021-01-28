Возбуждены два уголовных дела на участников несанкционированной акции 23 января 

Москве возбуждены два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции, прошедшей 23 января, сообщается на сайте столичного ГСУ СК РФ.

Уголовные дела возбуждены по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, одна из подозреваемых, женщина 1985 года рождения, во время акции «нанесла находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции несколько ударов в область туловища». Отмечается, что подозреваемая полностью признала вину.

Второй подозреваемый, по версии следствия, с силой бросил специальное ограждение в сторону сотрудника Росгвардии

Оба участника несанкционированного митинга задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение и выберут меру пресечения.