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Москва

Россиянина отправили в колонию за убийство и расчленение матери 

News.ru 2 часа назад
Россиянина отправили в колонию за убийство и расчленение матери
Фото: РИА НОВОСТИ
Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима жителя Сергиева Посада, который убил и расчленил свою мать. Причиной стала очередная семейная ссора: женщина регулярно лишала 39-летнего сына продовольствия, давая понять, что ему самостоятельно следует обеспечивать семью.
59-летняя жертва работала бухгалтером в частной компании. Она пропала в марте 2019 года. После общения с внуками она отправилась домой, а сын вызвался её отвезти на своей машине. По пути между ними возникла размолвка, в ходе которой мужчина задушил мать.
Её тело мужчина оставил на пассажирском сиденье пристегнутым ремнём безопасности и направился в лес, чтобы спрятать тело. По пути убийца даже пообщался с сотрудниками ГИБДД, которые остановили машину. Он сказал, что мать уснула, и попросил полицейского ее не тревожить. Инспектор поверил и отпустил убийцу, пишет MK.RU.
Некоторое время спустя убийца спрятал тело в овраге, а на следующий день вернулся с топором и расчленил женщину. Он отрубил голову и кисти рук, чтобы погибшую невозможно было опознать, и выбросил их в другом месте.
После всего этого мужчина забрал банковские карты матери. Он погасил за счёт убитой кредит на машину и даже купил новую мебель.
Следователи пришли к выводу, что убийство не было импульсивным решением. Сын тщательно спланировал его, зная, что мать копит деньги на дом.
Позже, на допросе он рассказал, что с детства ненавидел её, так как после развода женщина оставила его с отцом, а себе забрала младшего сына. Тем не менее на протяжении всей жизни она помогала старшему наследнику, оплачивая ему и внукам съёмную квартиру и регулярно перечисляя деньги.
Издание отмечает, что после задержания мужчина совершил попытку суицида и оказался в психиатрической клинике. Однако эксперты признали его вменяемым.
Ранее в Омске, как сообщал NEWS.ru, суд приговорил 16-летнюю девушку и её 18-летнего друга к 8 и 13 годам лишения свободы соответственно за жестокое убийство матери школьницы. Причиной преступления стал запрет молодым людям встречаться.
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Комментарии
Происшествия , ГИБДД , ФСИН , Московский комсомолец
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