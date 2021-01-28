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Муж расстрелял жену-тиктокершу из-за откровенного видео на глазах у дочери 

Вероника Полынина 27 минут назад
Муж расстрелял жену из-за откровенного видео на глазах у дочери
Фото: скриншот
В Бразилии муж застрелил жену-тиктокершу после ссоры из-за откровенного видео, сообщает Daily Mail.
По данным следствия, 35-летняя Элиан Феррейра Сиолин была застрелена мужем во время семейного барбекю на заднем дворе их дома в муниципалитете Понта-Пора.
Мужчина выстрелил в супругу 14 раз, а затем убил себя выстрелом в голову. Все это происходило на глазах у шестилетней дочери пары, которую позже забрали родственники.
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Местные СМИ утверждают, что ссора произошла из-за очередного видео Элиан в TikTok. Близкие друзья супругов подтвердили, что они много ссорились, в том числе публично.
У страницы Элиан было 58 тысяч подписчиков, в основном женщина публиковала короткие ролики о себе, в которых представала в откровенных нарядах.
Как сообщал «Рамблер», ранее в США полиция арестовала четырех девочек-подростков 12 — 14 лет за убийство сверстницы в прямом эфире ради лайков. Убийство произошло в торговом центре Walmart и транслировалось в прямом эфире в Facebook и Instagram. Одна из девочек на видео похвасталась, что ударила жертву ножом в сердце.
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Происшествия , В мире , Wal-Mart Stores
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