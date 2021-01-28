Муж расстрелял жену из-за откровенного видео на глазах у дочери

Бразилии муж застрелил жену-тиктокершу после ссоры из-за откровенного видео, сообщает Daily Mail.

По данным следствия, 35-летняя Элиан Феррейра Сиолин была застрелена мужем во время семейного барбекю на заднем дворе их дома в муниципалитете Понта-Пора.

Мужчина выстрелил в супругу 14 раз, а затем убил себя выстрелом в голову. Все это происходило на глазах у шестилетней дочери пары, которую позже забрали родственники.

Местные СМИ утверждают, что ссора произошла из-за очередного видео Элиан в TikTok. Близкие друзья супругов подтвердили, что они много ссорились, в том числе публично.

У страницы Элиан было 58 тысяч подписчиков, в основном женщина публиковала короткие ролики о себе, в которых представала в откровенных нарядах.