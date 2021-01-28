Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянина посадили за убийство и расчленение матери 

Lenta.ru 54 минуты назад
Россиянина посадили за убийство и расчленение матери
Фото: РИА Новости
Московский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима 39-летнего жителя Сергиева Посада за убийство и расчленение матери. Об этом сообщила «Московскому комсомольцу» старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Московской области Виктория Кузнецова.
По данным газеты, 59-летняя Наталья, работавшая бухгалтером в частной компании, пропала в марте 2019 года. Вскоре по подозрению в ее убийстве задержали сына. На допросе он рассказал, что с детства ненавидел мать, которая после развода оставила его с отцом, а себе забрала младшего сына. Однако на протяжении всей жизни она помогала старшему сыну — оплачивала ему и внукам съемную квартиру, давала деньги, при этом периодически прекращала его финансировать, предлагая ему самому заботиться о себе и своей семье.
Россиянин приехал к любовнику жены с топором
11 марта 2019 года женщина приехала навестить внуков, а сын предложил подвезти ее на машине до дома. По дороге между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина задушил мать. Ее тело он так и оставил на пассажирском сиденье — пристегнутым ремнем. Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, один из них заглянул в салон. Сын сказал, что мать уснула, и попросил полицейского ее не тревожить. Инспектор поверил и отпустил убийцу.
Мужчина увез убитую в лес, спрятал тело в овраге, а на следующий день вернулся с топором. Он отрубил голову и кисти рук погибшей, чтобы ее невозможно было опознать. Фрагменты он выбросил в другом месте. После сокрытия тела сын забрал банковские карты матери и оплатил с них свои долги и кредит на машину, а также купил новую мебель. Следователи установили, что убийство было спланированным — он знал, что мать копит на дом, и решил на ее средства поправить свое финансовое положение.
После задержания мужчина совершил попытку суицида и оказался в психиатрической клинике. Эксперты признали его вменяемым.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Последние новости
Суд оставил Навального в СИЗО Суд оставил Навального в СИЗО Путин объявил об отступлении пандемии Путин объявил об отступлении пандемии Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ Василия Ланового перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ
Комментарии 1
Происшествия , ГИБДД , ФСИН , Московская область , Сергиев Посад
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
00:57
Руслан Белый пошутил на прощании с Александром Шаляпиным
Шоу-бизнес Общество
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
00:12
Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
02:04
Контролеры избили безбилетника в московской электричке
Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
00:10
Момент наезда Porsche на девушку на переходе в Москве попал на видео
Происшествия
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
00:53
Мужчина час продержал самолет на взлетно-посадочной полосе
Происшествия
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
01:10
Пьяный россиянин угнал авто умершего и попал в ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение