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В Волгограде закрыли нелегальный нефтезавод 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
В Волгограде закрыли нелегальный нефтезавод
Фото: РИА Новости
Подозреваемых в незаконном предпринимательстве задержали оперативники в Красноармейском районе Волгограда. На нелегальном нефтезаводе злоумышленники перерабатывали мазут и успели заработать не менее 55 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, организаторами являются двое граждан. Они организовали производство и переработку мазута, а также дизельного топлива на территории промышленной базы, при этом не прошли необходимую регистрацию. Горюче-смазочные материалы реализовывали постоянным покупателям. По предварительным данным, доход злоумышленников составил не менее 55 млн рублей.

«В ходе обысков на территории базы обнаружены наполненные резервуары с горюче-смазочными материалами, сливные устройства и грузовой автомобиль с цистерной, в которой нефтепродукты доставлялись на переработку. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника и пробы горюче-смазочных материалов», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , МВД , ИА REGNUM , Волгоград , Волгоградская Область
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