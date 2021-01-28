В Волгограде закрыли нелегальный нефтезавод 

Подозреваемых в незаконном предпринимательстве задержали оперативники в Красноармейском районе Волгограда . На нелегальном нефтезаводе злоумышленники перерабатывали мазут и успели заработать не менее 55 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 28 января в пресс-службе регионального УМВД

По версии следствия, организаторами являются двое граждан. Они организовали производство и переработку мазута, а также дизельного топлива на территории промышленной базы, при этом не прошли необходимую регистрацию. Горюче-смазочные материалы реализовывали постоянным покупателям. По предварительным данным, доход злоумышленников составил не менее 55 млн рублей.

«В ходе обысков на территории базы обнаружены наполненные резервуары с горюче-смазочными материалами, сливные устройства и грузовой автомобиль с цистерной, в которой нефтепродукты доставлялись на переработку. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника и пробы горюче-смазочных материалов», — уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное дело.