В Испании обезвредили вымогавшую деньги у россиян группировку

Семь человек задержаны в Испании по подозрению в вымогательстве крупных сумм денег у выходцев из России под предлогом прекращения расследований и закрытия уголовных дел, сообщила Национальная полиция.

Украины, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Среди задержанных граждане России, Литвы Германии , уточнили РИА Новости источники в полиции. Операция проводилась в Малаге и Мадриде

Члены группировки внимательно изучали биографии своих жертв, в том числе, могут ли против них быть возбуждены дела в России. Сумма шантажа достигала полумиллиона евро, говорится в сообщении правоохранительных органов

Найдя жертву, члены группировки давали понять, что у них есть доступ к полицейским данным и рычаги, чтобы возбудить или закрыть судебные дела в России. "Для того, чтобы избежать возбуждения этих дел или в случае необходимости их закрытия они требовали у своих жертв 500 тысяч евро, выдавая себя за посредников с российскими властями", говорится в сообщении полиции. Кроме того, в некоторых случаях они показывали полицейский отчет, очень похожий на настоящий, на имя испанского судьи, из которого следует, что ведется расследование. За получение копии этого отчета также требовали выкуп в полмиллиона евро.

Один член группировки был задержан в момент получения части денег от окружения одной из жертв для "разрешения его уголовных проблем в России".

Задержанных обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и членстве в преступной организации, все они находятся в предварительном заключении.

Полиция сообщает, что подозреваемые "вели богатый образ жизни", жили в "роскошных домах" и имели "дорогие машины", при этом они не занимались никакой предпринимательской деятельностью и не имели работы.

В Марбелье, Эстепоне и Михасе (провинция Малага) были проведены обыски. Наложены аресты на банковские счета, изъяты 45 тысяч евро наличными, четыре автомобиля, большое количество драгоценностей, часов и около сотни дорогих сумок (некоторые стоимостью около 20 тысяч евро).