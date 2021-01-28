Испанский суд лишил россиянку общения с сыном 

Суд испанского города Пальма-де-Майорка лишил опеки над ребенком гражданку России и передал полное попечительство отцу, гражданину Испании, при этом матери даже не дали разрешения видеться с шестилетним сыном, который родился в Санкт-Петербурге и о котором она всегда заботилась.

Ирина Иванова училась в Санкт-Петербурге, получила кандидатскую степень, у нее там остались друзья и квартира. В Испанию, рассказывает она, переехала «потому что влюбилась». Вышла замуж, начала учить язык и нашла работу. Однако «в итоге Испания „стала тюрьмой“ для меня и моего ребенка», передает РИА «Новости» слова Ивановой.

У мужа начали происходить припадки внезапной агрессии, «о которых на следующее утро он не мог вспомнить» — раз в несколько месяцев. «Было такое ощущение, что я живу с двумя разными людьми, которые не знают о существовании друг друга. Один любящий, ласковый, искренний, второй может взять нож», — вспоминает Ирина.

Во время одного из таких припадков, когда Ирина была на четвертом месяце беременности, муж ударил ее настолько сильно, что она оказалась в больнице — с сотрясением, ушибами, переломом переносицы, от шока пропала речь. Из больницы ее направили в центр для женщин, пострадавших от семейного насилия. Состоялся суд, приговор — три месяца общественных работ и запрет приближаться к супруге ближе, чем на километр. На суде, вспоминает Ирина, она сама оправдывала мужа, говоря, что «его не сажать, а лечить надо». На шестом месяце беременности, потеряв за время лечения работу, Ирина вернулась в Россию.

Зимой 2014 года она родила мальчика, назвала Кириллом и дала свою фамилию. Сейчас очень сожалеет, что не поставила прочерк в графе отец. У Кирилла, как и у Ирины, только российское гражданство, испанского нет.

«Потом я совершила самую большую ошибку в жизни… Семья бывшего мужа уговаривала вернуться в Испанию. Убеждали, что если не хочу с ним жить, то буду жить в отдельном доме, а его пролечили. Меня просили все забыть и ради ребенка помириться. Я с четырехмесячным ребенком вернулась в Испанию, нашла работу на материке, а не на Майорке», — вспоминает Ирина.

Однако после ее возвращения в Испанию никто особо ребенком не интересовался и не приезжал. Вышло решение по разводу, 100% опеку отдали матери, однако «был наложен запрет на вывоз ребенка за пределы Испании». Согласно этому же решению, отец имел право видеть Кирилла. Бывший муж Ирины познакомился с ребенком, когда ему исполн