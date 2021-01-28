«Ковид-диссидента» сняли с рейса «Сочи-Москва» за отказ надеть маску 

Москву, Пассажир, отказавшийся надевать маску в салоне самолета, задержал вылет рейса из Сочи сообщает телеканал «Москва 24». Мужчина, натянув на лицо шарф, заявил, что ему не нужна маска.

Инцидент произошел 28 января в салоне самолёта авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь из Сочи в столицу в 12:10. Один из пассажиров наотрез отказался надевать на лицо маску и начал препираться с бортпроводником. Часть диалога попала на видео.

«Наденьте, пожалуйста, маску полноценно, чтобы она закрывала нос и рот. Иначе я заполняю акт, мы вас снимаем с рейса и всё», — говорит представитель авиакомпании.

В ответ мужчина сфотографировал собеседника и натянул на нос шарф. Бортпроводник при этом показывает нарушителю, что нужно надеть обычную медицинскую маску, которая находится у него в руке. Однако пассажир стоит на своем. В итоге вылет был задержан.

Как сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда: KP.RU», в результате полицейские составили на «антимасочника» протокол и сняли его с рейса. Дальше, по словам журналистов, им будет заниматься транспортная прокуратура.

Ранее, как сообщал «Рамблер», 53-летний мужчина пал жертвой «COVID-диссидентов», которых попросил соблюдать масочный режим. Житель города Мурино Ленинградской области возвращался домой с корпоратива. В общественном транспорте он заметил пару без масок на лице. Мужчина попросил попутчиков (мужчину и женщину) надеть индивидуальные средства защиты, но его требования проигнорировали. Завязалась словесная перепалка. Конфликт переместился на улицу, где перерос в потасовку. В драке сторонника соблюдения ограничений ударили ножом. Он скончался. Днем позже полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 40-летний мужчина и 34-летняя женщина, оба — жители Оренбургской области. Выяснилось, что первый ранее был неоднократно судим за незаконный оборот наркотиков и нанесение тяжкого вреда здоровью.