На Украине 11-летняя школьница родила от пенсионера 

В Ивано-Франковской области 65-летнего пенсионера обвинили в систематическом изнасиловании 11-летнего ребенка. В результате школьница забеременела и родила, говорится в сообщении, опубликованном на сайте местного апелляционного суда.

Насилию подвергалась девочка, которую оставляли на выходные с пожилой парой. Когда женщина уходила в церковь, ее супруг склонял ребенка к интимной близости. Это происходило регулярно с января по август 2018 года. В декабре школьница родила ребенка, находясь на 34-й неделе беременности.

Правоохранители задержали подозреваемого. По их ходатайству суд поместил его на два месяца в изолятор. Силовики утверждают, что собрали достаточно доказательств вины пенсионера: показания потерпевшей, результаты генетической экспертизы, подтвердившей отцовство пожилого мужчины, иные материалы.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», жителя Ростовской области обвинили в изнасиловании собственной дочери-школьницы. Инцидент произошел в городе Зверево. По данным журналистов, подозреваемый растлевал семиклассницу на протяжении последних четырех лет. Один из актов инцеста закончился беременностью ребенка. Факт интересного положения школьницы вскрылся уже довольно поздно, когда она находилась на 28-ой неделе беременности.