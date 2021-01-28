В Москве мать оставила младенца на крыльце детдома

"В ходе проверки, проведение которой поручено Коптевской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего", — уточняет прокуратура.