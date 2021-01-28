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Москва

В Москве мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детского дома 

РИА Новости 1 час назад
В Москве мать оставила младенца на крыльце детдома
Фото: РИА Новости
Прокуратура начала проверку после того, как мать оставила двухмесячного ребенка на крыльце детдома в Москве, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства.

"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с обнаружением 27 января на крыльце детского дома на улице Тимирязевской малолетнего ребенка", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчика, который родился 29 ноября 2020 года, бросила мать. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Коптевской межрайонной прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии малолетнего", — уточняет прокуратура.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
Результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по факту оставления малолетнего в опасности, поставлены прокуратурой на контроль.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Москва
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