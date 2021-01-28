Лжебанкиры выманили у пенсионера четыре миллиона 

Ленинградской области мошенники выманили у пенсионера почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Преступники звонили 82-летнему жителю города Гатчины с 30 разных номеров, представлялись сотрудниками банков, уведомляли его о якобы имевших место списаниях денежных средств и рекомендовали переместить оставшиеся деньги в ячейку безопасности.

Мужчина поверил им и перевел на счет лжебанкиров 3,9 миллиона рублей. Некоторое время спустя он понял, что был обманут, и обратился с заявлением в полицию. Ее сотрудники возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье «Мошенничество».

Позавчера, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Санкт-Петербурге мошенники выманили у пенсионерки миллион рублей. Они позвонили ей, представились сотрудниками одного из банков, предупредили о мнимой попытке неизвестных людей снять деньги с ее счетов, убедили оформить несколько кредитов и перевести деньги на их счета. Некоторое время спустя женщина поняла, что была обманута, и заявила о произошедшем в полицию.