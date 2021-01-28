Вертолет столкнулся с аэропортом под Красноярском

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Столкнувшийся с аэропортом вертолет под Красноярском попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В Красноярском крае вертолет столкнулся со зданием аэропорта. Инцидент произошел в поселке Богучаны, куда летательный аппарат авиакомпании «Ельцовка» прибыл на дозаправку с Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. После посадки хвостовой частью вертолет врезался в здание.
При аварии в аэропорту никто не пострадал, но сам борт получил серьезные повреждения: у него сломан рулевой винт и конец хвоста.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина на «Мерседесе» пробила стену крытой стоянки, неудачно припарковавшись. Машина при этом застряла в текструрах снаружи строения.
Происшествия , Видео
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