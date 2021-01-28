Контролеры избили безбилетника в московской электричке

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В подмосковной электричке безбилетник намеривался выйти из электропоезда, но ему помешали контролеры. Жесткое противостояние «зайца» и проверяющих сняли на телефон очевидцы. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».