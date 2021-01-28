Контролеры избили безбилетника в московской электричке

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Драку безбилетника с контролерами в электричке сняли на видео 

Алевтина Жаркова 18 минут назад
В подмосковной электричке безбилетник намеривался выйти из электропоезда, но ему помешали контролеры. Жесткое противостояние «зайца» и проверяющих сняли на телефон очевидцы. Запись публикует Telegram-канал «Пресс-Хата».
На кадрах видно, как в ходе конфликта мужчины в форме работников РЖД скрутили нарушителя. После драки безбилетный пассажир снял побои и заявил на контролеров в полицию.
Ранее сообщалось, что в Красноярске кондуктор выгнала пенсионерку из маршрутного автобуса. Сотрудница общественного транспорта вытолкала пинками пожилую женщину без медицинской маски из салона, а водитель закрыл двери.
Происшествия , Видео , РЖД
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