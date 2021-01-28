Часть острова Русский осталась без света

"По информации министерства ЖКХ, в связи с непогодой произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Без света остаются населённые пункты Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло подаётся от дизельных электростанций. На месте работают специалисты "Оборонэнерго", — сказал собеседник.