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Москва

Часть острова Русский осталась без света из-за снежного циклона 

РИА Новости 1 час назад
Часть острова Русский осталась без света
Фото: РИА Новости
Часть острова Русский во Владивостоке, где бушует снежный циклон, осталась без света из-за аварии на сетях, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.

"По информации министерства ЖКХ, в связи с непогодой произошло аварийное отключение электроэнергии на острове Русский. Без света остаются населённые пункты Рында, Воевода, Подножье и Амурское. Тепло подаётся от дизельных электростанций. На месте работают специалисты "Оборонэнерго", — сказал собеседник.

В "Оборонэнерго" РИА Новости уточнили, что произошло аварийное отключение двух фидеров, специалисты устраняют аварию. Местные жители также сообщают, что без света остался поселок Поспелово и улица Амурская.
В Приморье действует штормовое предупреждение на 28-29 января из-за циклона, который принес в Приморье снегопад и штормовой, местами ураганный ветер. Ожидается, что в районах может выпасть до полутора месячной нормы осадков. Во Владивостоке с утра начался снег, поднялся ветер, к обеду началась метель. Отменены паромы на остров Попова, 35 автобусных рейсов по краю. Город сковали пробки, с утра и до обеда, по данным полиции, произошло свыше 30 ДТП.
В ноябре 2020 года из-за ледяного дождя на острове Русский оказались повреждены многие километры сетей "Оборонэнерго", жители оставались без света больше недели. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ряд владельцев электросетей, прежде всего "Оборонэнерого", оказались не в состоянии своевременно среагировать на возникшие угрозы и риски. Он подчеркивал, что сетевое хозяйство находится в запущенном состоянии.
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Происшествия , Юрий Трутнев , РИА Новости , Владивосток , Приморский Край
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