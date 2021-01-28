Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Кололи детей штыками»: как зверствовали фашисты на Украине 

Павел Тиунов 1 час назад
ФСБ рассекретила дело о массовых убийствах украинцев фашистами во время ВОВ
Фото: РИА Новости
Фашисты на оккупированной территории Советской Украины убили около 4 миллионов человек, сообщает РЕН ТВ. Бойцы вермахта расстреливали местных жителей, закапывали их живьем, не щадили ни женщин, ни детей.
ФСБ рассекретила уголовное дело о массовых убийствах фашистами советских граждан в Украине во время Великой Отечественной войны. В 28 томах говорится о зверствах немецких войск во Львове, Мелитополе, Донецке. Самое впечатляющее по масштабу истребление местного населения произошло в киевском Бабьем Яру. Раиса Майнстренко, которая чудом избежала гибели, рассказала, что мужчин, женщин и детей раздевали до гола и заставляли выходить на террасу у глубокого оврага. Людей расстреливали и сбрасывали их тела в яр.

«Причём детей хватали и бросали живыми, а некоторых кололи штыками», — говорится в материалах дела.

Некоторых кидали в овраг после нечеловеческих пыток. У некоторых погибших детей впоследствии эксперты обнаружили перелом свода черепа. Специалисты полагают, что их били рукоятками парабеллумов. Всего в Бабьем яру было убито более 150 тысяч человек из числа местного населения.
Журналисты подчеркивают, что по всей территории Украины было истреблено более 4 миллионов человек, еще 2 миллиона были угнаны в рабство. Фашисты планировали заселить зачищенную территорию немцами.
С приходом советских войск на публичную казнь 13 немецких офицеров собрались посмотреть около 200 тысяч человек, заявил историк Александр Широкорад. Оставшиеся в живых, по его словам, требовали возмездия. Именно поэтому виновных в смерти миллионов людей решено было не расстрелять, а повесить.
Ранее, как сообщал «Рамблер», управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы о зверствах украинцев во время Великой Отечественной войны в регионе. В них говорится о деятельности уроженцев украинского города Ромны, которые в составе карательной группы 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса погубили более 500 советских граждан.
Видео дня. Русского блогера-миллионника наказали за вечеринки на Бали
Комментарии 4
Происшествия , Александр Широкорад , ФСБ , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В центре Челябинска прогремел взрыв
00:25
В центре Челябинска прогремел взрыв
Происшествия
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
00:45
Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске
Происшествия
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
00:06
Удар водометом по протестующему в Нидерландах попал на видео
В мире Происшествия
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
00:26
На пороховом заводе в Перми слышали взрыв
Происшествия Пожары
Видео группового поиска АПЛ условного противника
00:53
Видео группового поиска АПЛ условного противника
Армия
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
00:20
Стрельбы гранатометчиков в Алабино сняли на видео
Армия
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
00:54
Женщина-лунатик записала видео своих «походов»
В мире
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
01:13
Видео извержения вулкана Мерапи в Индонезии
В мире
Москвича, избившего собаку, показали на видео
02:08
Москвича, избившего собаку, показали на видео
Происшествия
Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ
01:43
Видео нападения Tik-Tok блогера на машину ФСБ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение