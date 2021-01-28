ФСБ рассекретила дело о массовых убийствах украинцев фашистами во время ВОВ

Фашисты на оккупированной территории Советской Украины убили около 4 миллионов человек, сообщает РЕН ТВ. Бойцы вермахта расстреливали местных жителей, закапывали их живьем, не щадили ни женщин, ни детей.

ФСБ рассекретила уголовное дело о массовых убийствах фашистами советских граждан в Украине во время Великой Отечественной войны. В 28 томах говорится о зверствах немецких войск во Львове , Мелитополе, Донецке. Самое впечатляющее по масштабу истребление местного населения произошло в киевском Бабьем Яру. Раиса Майнстренко, которая чудом избежала гибели, рассказала, что мужчин, женщин и детей раздевали до гола и заставляли выходить на террасу у глубокого оврага. Людей расстреливали и сбрасывали их тела в яр.

«Причём детей хватали и бросали живыми, а некоторых кололи штыками», — говорится в материалах дела.

Некоторых кидали в овраг после нечеловеческих пыток. У некоторых погибших детей впоследствии эксперты обнаружили перелом свода черепа. Специалисты полагают, что их били рукоятками парабеллумов. Всего в Бабьем яру было убито более 150 тысяч человек из числа местного населения.

Журналисты подчеркивают, что по всей территории Украины было истреблено более 4 миллионов человек, еще 2 миллиона были угнаны в рабство. Фашисты планировали заселить зачищенную территорию немцами.

С приходом советских войск на публичную казнь 13 немецких офицеров собрались посмотреть около 200 тысяч человек, заявил историк Александр Широкорад . Оставшиеся в живых, по его словам, требовали возмездия. Именно поэтому виновных в смерти миллионов людей решено было не расстрелять, а повесить.

Ранее, как сообщал «Рамблер», управление ФСБ по Ростовской области рассекретило документы о зверствах украинцев во время Великой Отечественной войны в регионе. В них говорится о деятельности уроженцев украинского города Ромны, которые в составе карательной группы 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса погубили более 500 советских граждан.