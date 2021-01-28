Пенсионера осудили на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней 

Суд установил, что мужчина, который ранее уже был судим, надругался над несовершеннолетней в течение нескольких месяцев. При этом он заставлял девочку молчать, угрожая, что с ней никто не станет общаться, если она расскажет о происходящем. В результате насильственных действий она забеременела.

Мужчина в суде свою вину признавать отказался. Он утверждал, что девочка вступила с ним в связь добровольно. Суд решил иначе.

Кроме отбытия наказания в колонии осуждённому предстоит выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда по иску законного представителя потерпевшей. Приговор суда в силу пока не вступил, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге семилетний мальчик дважды подвергся сексуальному насилию со стороны молодого человека, едва достигшего совершеннолетия. Отец ребёнка обратился в полицию, и подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.