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Пенсионера осудили на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней 

News.ru и ещё 5 38 минут назад
Пенсионера осудили на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Нижегородской области 64-летний пенсионер получил 10 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней дочери своей сожительницы. Наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.
Суд установил, что мужчина, который ранее уже был судим, надругался над несовершеннолетней в течение нескольких месяцев. При этом он заставлял девочку молчать, угрожая, что с ней никто не станет общаться, если она расскажет о происходящем. В результате насильственных действий она забеременела.
Мужчина в суде свою вину признавать отказался. Он утверждал, что девочка вступила с ним в связь добровольно. Суд решил иначе.
Кроме отбытия наказания в колонии осуждённому предстоит выплатить полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда по иску законного представителя потерпевшей. Приговор суда в силу пока не вступил, сообщает РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге семилетний мальчик дважды подвергся сексуальному насилию со стороны молодого человека, едва достигшего совершеннолетия. Отец ребёнка обратился в полицию, и подозреваемый был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости , Нижегородская Область
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