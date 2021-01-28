Пенсионерку пинками вытолкали из автобуса в Красноярске

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Красноярске кондуктор выгнала пенсионерку из маршрутного автобуса. Очевидцы сняли на видео, как в ходе конфликта пожилой женщины без маски и работницы общественного транспорта последняя пинками вытолкала из салона пассажирку. Пенсионерка пытается вернуться, однако кондуктор, толкая ее ногой, не дает снова войти в автобус, а водитель пытается закрыть дверь.

По данному факту полицейские проводят проверку. Свою оценку действиям сотрудницы намерен дать и городской департамент транспорта, который также выясняет обстоятельства произошедшего.