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Москва

В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса 

РИА Новости и ещё 3 29 минут назад
Полицейские проводят проверку по факту инцидента между кондуктором и пассажиркой в одном из маршрутных автобусов Красноярска, сообщили РИА Новости в главке МВД по Красноярскому краю.
Ранее пользователей соцсетей выложили видео, где в одном из автобусов кондуктор буквально пинками выгоняет из автобуса женщину в возрасте без защитной маски на лице. На кадрах женщина несколько раз пытается зайти в автобус, но кондуктор сталкивает ее ногой со ступеней.

"В ГУ МВД по краю подтвердили, что по факту конфликтной ситуации в общественном транспорте проводят проверку", — сказал начальник пресс-службы главка.

Также в ситуации разбирается городской департамент транспорта.
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Красноярск , Красноярский Край
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