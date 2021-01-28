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Москва

Москвича, избившего собаку, показали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
27 января в Москве был задержан 46-летний мужчина, который накануне жестоко избил маленькую собаку породы мальтипу, когда ее выгуливала хозяйка. Инцидент произошел в парке на Мичуринском проспекте. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными).
Во время инцидента мужчина подозвал собаку, после чего внезапно несколько раз ударил ее ногой. Животное потеряло сознание. Хозяйка подбежала и отвезла собаку в ветеринарную клинику. Питомец прошел длительный курс лечения и сейчас полностью здоров. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему предъявлено обвинение.
Происшествия , Видео , МВД
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