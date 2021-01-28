Видео обысков у ректора самарского университета 

27 января ОМОН провел обыски на рабочем месте ректора самарского университета путей сообщения Ивана Андроничева. Правоохранители провели проверку в связи с возбуждением уголовного дела в отношении ректора СамГУПС.
"По версии следствия, подозреваемый вместе с подчиненными оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Деньги же израсходовали не по целевому назначению — на оплату проезда и проживания учащихся, на общественные мероприятия. Однако эту сумму должны были направить в стипендиальный фонд на выплаты единовременной матпомощи нуждающимся студентам", — пояснили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России.