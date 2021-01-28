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25-летняя девушка умерла от COVID-19 в свой день рождения 

Lenta.ru 57 минут назад
25-летняя британка умерла от COVID-19 в свой день рождения
Фото: justgiving.com
Жительница Великобритании умерла от новой коронавирусной инфекции в свой 25-й день рождения. Об этом сообщает Daily Mail.
Клаудия Марш (Claudia Marsh), страдавшая от пищевого расстройства, заболела COVID-19 и умерла в в больнице английского графства Мерсисайд. Со слов семьи, при жизни девушка занималась благотворительностью. Родственники создали на онлайн-платформе для пожертвований JustGiving страницу, чтобы собрать деньги для двух благотворительных организаций: Whitechapel Centre и Talking Eating Disorders.
Марш принимала активное участие в работе первой организации, в частности, помогала сортировать и упаковывать посылки. В другую девушка обратилась, когда у нее диагностировали пищевое расстройство. Там волонтеры поддерживали ее и помогали справиться с недугом.
Всего за несколько дней семья собрала более 17 тысяч фунтов стерлингов (более 1,8 миллиона рублей) пожертвований для двух организаций от лица Марш. Знакомые и друзья также используют эту страницу, чтобы выразить свои соболезнования. Дата смерти девушки неизвестна.
Ранее сообщалось что невеста из США, которая заболела COVID-19, оказалась в день свадьбы в больнице и через пять дней умерла. Влюбленные планировали сыграть свадьбу в американском городе Лаббок, штат Техас, однако так и не поженились.
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Происшествия , Великобритания
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