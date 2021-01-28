25-летняя британка умерла от COVID-19 в свой день рождения

Жительница Великобритании умерла от новой коронавирусной инфекции в свой 25-й день рождения. Об этом сообщает Daily Mail.

Клаудия Марш (Claudia Marsh), страдавшая от пищевого расстройства, заболела COVID-19 и умерла в в больнице английского графства Мерсисайд. Со слов семьи, при жизни девушка занималась благотворительностью. Родственники создали на онлайн-платформе для пожертвований JustGiving страницу, чтобы собрать деньги для двух благотворительных организаций: Whitechapel Centre и Talking Eating Disorders.

Марш принимала активное участие в работе первой организации, в частности, помогала сортировать и упаковывать посылки. В другую девушка обратилась, когда у нее диагностировали пищевое расстройство. Там волонтеры поддерживали ее и помогали справиться с недугом.

Всего за несколько дней семья собрала более 17 тысяч фунтов стерлингов (более 1,8 миллиона рублей) пожертвований для двух организаций от лица Марш. Знакомые и друзья также используют эту страницу, чтобы выразить свои соболезнования. Дата смерти девушки неизвестна.