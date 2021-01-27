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В Марий Эл вынесли приговор задавившему ребенка трактористу 

РИА Новости 1 час назад
Задавившему ребенка трактористу вынесли приговор в Марий Эл
Фото: РИА Новости
Житель Марий Эл, насмерть задавивший трактором 8-летнего мальчика, осужден на 7 лет лишения свободы, сообщает прокуратура Марий Эл.
Установлено, что 18 июня 2020 года 40-летний мужчина в пьяном виде, не имея водительских прав, управлял трактором "Беларусь МТЗ-80" с пятитонным прицепом-цистерной. На грунтовой дороге в деревне Липша Звениговского района он совершил наезд на 8-летнего мальчика, который в результате полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель трактора не оказал помощь пострадавшему ребенку и скрылся с места происшествия.

"Звениговский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) и оставлении в опасности малолетнего (статья 125 УК РФ). По совокупности преступлений суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев", — говорится в сообщении прокуратуры республики. Приговор не вступил в силу.

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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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