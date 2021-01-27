Задавившему ребенка трактористу вынесли приговор в Марий Эл

"Звениговский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) и оставлении в опасности малолетнего (статья 125 УК РФ). По совокупности преступлений суд приговорил его к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев", — говорится в сообщении прокуратуры республики. Приговор не вступил в силу.